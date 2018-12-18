Жозе Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуриньо / Reuters

Главный тренер клуба-гранда Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был уволен со своего поста после двух лет работы.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в сервисе микроблогов Twitter.

Позднее сообщение об отставке Жозе Моуринью было опубликовано на официальном сайте "МЮ". Согласно тексту, новый тренер будет назван до конца нынешнего сезона "Английской премьер-лиги" - до мая будущего года.

К слову, Моуринью на данный момент - один из самых известных и титулованных футбольных тренеров. Он имеет в своем активе две победы в Лиги Чемпионов, а также выигрыши чемпионатов Англии, Италии, Испании и Португалии.

Напомним, ранее стало известно, с кем "Манчестер Юнайтед" сыграет в 1/8 финала Лиги Чемпионов.