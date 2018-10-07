"Пошли на х**, сукины дети": Моуринью грязно выругался после тяжелой победы МЮ

Жозе Моуриньо / Reuters

Португальский наставник английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо грязно выругался на камеру, заявив на португальском: "Fodas filhos de puta", что в переводе значит: "Пошли на х**, сукины дети".

Эмоциональное высказывание прозвучало из уст Моуриньо после матча восьмого тура АПЛ, в котором МЮ на своем поле обыграл Ньюкасл – 3:2, при этом "красные дьяволы" уступали по ходу поединка 0:2.

Отметим, что после матча Моуриньо также не сдержался во время общения с журналистами. "Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим. Но некоторые игроки, хотя они и не сталкиваются с травлей, переносят ее не очень хорошо.

Сегодня утром мой друг сказал мне, что, если завтра в Лондоне польет дождь, вину за него повесят на меня. Если у Англии есть какие-то трудности с Брекситом, это тоже моя вина. Я должен быть готов к этому. Я думаю, в футболе слишком много злобы и травли. Но это моя жизнь, и я люблю ее", – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, ранее футболист сборной России обматерил болельщиков на трибунах.