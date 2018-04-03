"Я вашу маму е**л". Футболист сборной России обматерил болельщиков на трибунах: видео

Футболист "Краснодара" Федор Смолов во время замены грубо выругался в адрес болельщиков клуба в поединке против "Анжи" в чемпионате России.



Покидая поле под свист болельщиков Смолов выругался: "Пиз*ец, *ля, пи*ор*сы, *ля. Я вашу маму е*ал". Все это попало в эфир местного телеканала.

Позже игрок извинился в социальных сетях:

"Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", — написал Смолов в Twitter.

Напомним, ранее кандидат в сборную РФ из Бразилии "блеснул" знанием русского языка.