Пришили дело. Стало известно, как в Испании накажут Жозе Моуриньо за неуплату налогов

Жозе Моуриньо / Reuters

Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо, ныне являющийся наставником английского клуба "Манчестер Юнайтед", договорился с налоговыми органами Испании и согласился на год тюремного заключения за неуплату налогов.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное испанское издание El Mundo. По данным журналистов, Моуриньо скрывал от испанских властей часть зарплаты, полученной за работу главным тренером мадридского "Реала". По версии налоговиков, в 2011-м году португалец не заплатил налогов на 1,6 млн евро, а в 2012-м — на 1,7 млн евро.

Моуриньо во время расследования признал, что уклонялся от налогообложения. Однако, как считают эксперты, суд ограничится условным сроком, поскольку испанское законодательство разрешает такую меру наказания в случаях, если уклонение от налогов совершено впервые.

Напомним, ранее в налоговых проблемах в Испании погрязал уже бывший форвард "Реала" Криштиану Роналду. В конечном итоге, чтобы избежать тюремного заключения, ему пришлось уплатить в испанскую казну миллионы евро.