Роналду решил откупиться от тюрьмы — СМИ

Португальский футболист-нападающий, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил выплатить 14,8 млн евро налоговым службам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на испанское издание Cope.

Агентство уточнило, что первое заседание суда над форвардом должно состояться 31 июля в 11:00, у игрока есть 60 дней, чтобы внести необходимую сумму.

Таким образом, он частично признает свою вину и может получить наказание в виде условного срока — до двух лет. По данным журналистов, случай с Роналду считается более тяжким, чем произошедшее с игроком "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси.

Когда тот уклонялся от налогов, еще не действовали отягчающие нормы в испанском законодательстве, согласно которым за их неуплату или сокрытие доходов, превышающих сумму в 600 тыс. евро, нарушителю грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее СМИ узнали, что Криштиану Роналду хочет покинуть "Реал" из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов. Напомним, прокуратура Испании подала в суд на португальца, его обвинили в обмане властей страны на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.