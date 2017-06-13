Пошел по стопам Мессии. Роналду обвинили в уклонении от уплаты налогов на 15 млн евро

Не успела общественность порадоваться за форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, у которого родилась двойня, как стало известно, что испанская прокуратура подала в суд на футбольную звезду.

Игрока обвиняют в обмане испанских властей на 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год, сообщает ТСН.

В заявлении прокуратуры говорится, что Роналду сознательно использовал "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании.

Иск основан на отчете, направленном в прокуратуру из налогового агентства Испании AEAT.

Напомним, Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество при неуплате налогов.

Общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро.

Кроме того, звезда обвинялась в уклонении от уплаты налогов при заключении рекламных контрактов. При этом Месси уже заплатил налоговой Испании 10 млн евро, чтобы с него и отца сняли обвинения.