"Севилья" выкинула "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов. Видео-обзор

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Севилье" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 1:2 и вылетел из Лиги Чемпионов.

Оба мяча в ворота "МЮ" забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме и за шесть минут забивший два гола.

Французский форвард появился на поле на 72-й минуте. На 74-й минуте он открыл счет, а спустя еще 4 минуты оформил дубль.

Первая игра между командами завершилась нулевой ничьей.

Испанский клуб впервые за 60 лет, с 1958 года вышел в четвертьфинал Кубка / Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания) 1:2

Голы: Лукаку 84 - Бен-Йеддер 74, Бен-Йеддер 78

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Матич, Феллайни (Погба 60), Антонио Валенсия (Марсьяль 77), Рашфорд, Янг, Лингард (Мата 77), Смоллинг, Лукаку, Санчес, Бейи

"Севилья": Рико, Меркадо, Васкес (Писарро 87), Мурьель (Бен-Йеддер 72), Эскудеро, Сарабия, Н'Зонзи, Корреа (Гайс 89), Банега, Лангле, Кьер

Предупреждения: Решфорд 90+3 - Банега 5, Бен-Йеддер 80, Корреа 88, Сарабия 90