В Британии футболиста унесли с поля после шокирующего удара в лицо: видео 18+

Футболист получил серьезные травмы лица во время матча / Фото: football.london

В Британии во время домашнего матча против Астон Виллы в рамках 30-го тура Чемпионшип нападающий английского "Рединга" Нелсон Оливейра покинул игру вследствие травмы с разбитым в нескольких местах лицом.

Как видно на видео, которое попало в Twitter, защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем.

В результате неудачного маневра Оливейра упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.

Нападающий получил серьезные травмы – у него в нескольких местах рассечено лицо. С поля его экстренно госпитализировали.

На фото футболиста сразу после травмы видно, что у него, очевидно, сломан нос.

/ Фото: Twitter/Adam Goodvin

Следует отметить, что у Мингза это не первый подобный инцидент. В одном из прошлых сезонов он наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот еще выступал за Манчестер Юнайтед.

Напомним, легендарный экс-защитник клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии 40-летний Рио Фердинанд рассказал о том, что испытывал проблемы с алкоголем во время игровой карьеры.