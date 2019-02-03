В Британии футболиста унесли с поля после шокирующего удара в лицо: видео 18+

Спортсмен получил травму в результате несчастного случая.
В Британии во время домашнего матча против Астон Виллы в рамках 30-го тура Чемпионшип нападающий английского "Рединга" Нелсон Оливейра покинул игру вследствие травмы с разбитым в нескольких местах лицом.
Как видно на видео, которое попало в Twitter, защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем.
В результате неудачного маневра Оливейра упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.
Нападающий получил серьезные травмы – у него в нескольких местах рассечено лицо. С поля его экстренно госпитализировали.
На фото футболиста сразу после травмы видно, что у него, очевидно, сломан нос.
Tyrone Mings’s stamp on Nelson Oliveria (via @10000miles_away) #readingfc#avfcpic.twitter.com/SYvLpZj0Kg— readingfclens (@readingfclens) 2 февраля 2019 г.
Следует отметить, что у Мингза это не первый подобный инцидент. В одном из прошлых сезонов он наступил на лицо Златану Ибрагимовичу, когда тот еще выступал за Манчестер Юнайтед.
Напомним, легендарный экс-защитник клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии 40-летний Рио Фердинанд рассказал о том, что испытывал проблемы с алкоголем во время игровой карьеры.