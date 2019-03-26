"Может быть первый прецедент": эксперт оценил скандал с натурализацией Мораеса

Сборной Украины грозят санкции из-за натурализации Жуниора Мораеса / Официальный сайт "Динамо"

ФИФА может пересмотреть решение о смене гражданства Жуниором Мораесом, тем самым возможен первый прецедент в такой категории дел, заявил украинский спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко.

"ФИФА в лице Комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение о смене его ассоциации и футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требование о беспрерывном проживании 5 лет – соблюдены.

В Регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило, для ФИФА в приоритете – регламент ФИФА. Пункт d ст. 7 Регламента применения Устава ФИФА говорит: проживать постоянно не менее 5 лет. Ничего нет о национальном законодательстве. Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю, что будет создан первый прецедент в такой категории дел. Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", - подчеркнул эксперт в комментарии ТСН.

Читайте такжеБразилец из Шахтера станет игроком сборной Украины

Напомним, ранее португальское издание Mais Futebol опубликовало информацию о том, что сборная Украины нарушила правила натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

В материале подчеркивается, что это может стать основанием для засчитывания подопечным Андрея Шевченко двух технических поражений в стартовых матчах отбора на Евро-2020.