Украина - Сербия - 5:0: хозяева перестреляли сербов

Украина - Сербия / УЕФА

Сборная Украины проводила во Львове один из ключевых поединков в отборочной компании к чемпионату Европы 2020. Соперником команды Андрея Шевченко была Сербия, которую изначально рассматривали, как главного конкурента сине-желтых в борьбе за одну из путевок на Евро-2020, но к отчетному поединку сербы подходили в роли аутсайдера.

Начало матча не предвещало разгрома / РБК

Украина активно начала матч и имела ряд неплохих возможностей. Сербы пытались поймать украинцев на контратаке и ждали своего шанса. Середина первого тайма стала настоящей катастрофой для сербской сборной. В течении двух минут дубль оформил Виктор Цыганков, что окончательно деморализовало гостей. До конца первого тайма украинцы могли еще забить пару голов, но вратарь соперника действовал безупречно.

В начале второго тайма сербов добил Коноплянка. После передачи Малиновского хавбек принял мяч на линии штрафной, сместился в центр и точно пробил в угол! И буквально через тринадцать минут украинцы снова забили. Караваев подключился на правом фланге и сделал зрячую передачу в центр штрафной на Яремчука, который в касание прицельно пробил в угол!

Голевая феерия Украины / УЕФА

В концовке матча дубль оформил Коноплянка. Малиновский отправил в прорыв Евгения, который добежал до штрафной и дальним ударом вогнал мяч в угол - 5:0

Последние минуты матча превратились в формальность. Обе сборные откровенно доигрывали. Больше болельщики голов не увидели.

Сборная Украины одержала историческую разгромную победу и еще ближе приблизилась к Евро-2020.

Евро-2020. Групповой турнир. Группа B

Украина - Сербия - 5:0 (2:0)

Украина: Пятов; Миколенко; Караваев; Кривцов; Матвиенко; Степаненко (Шепелев, 72); Зинченко; Цыганков; Малиновский; Коноплянка (Коваленко, 76); Яремчук (Кравец А., 67)

Сербия: Дмитрович; Спаич; Миленкович; Коларов; Гачинович; Тадич; Максимович; Ляич (Фейса, 60); Костич; Прийович (Митрович, 53); Йович (Лазович, 72)

Голы: Цыганков (26, 28); Коноплянка (46, 75); Яремчук (59)

Предупреждения: Миленкович (22); Спаич (32).