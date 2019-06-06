Украина - Сербия: ситуация в группе накануне матча, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть

Украина - Сербия / ONLINE.UA

В пятницу, 7 июня, сборная Украины сыграет на Арене-Львов отборочный поединок чемпионата Европы-2020 против команды Сербии.

История встреч

Ранее соперники встречались друг с другом пять раз. История противостояний Украины с сербами началась в 2002 году матчем с Югославией, которая на тот момент состояла из двух республик - Сербии и Черногории. Позже Украина встречалась с командой носившей уже официальное название - Сербия и Черногория, которая просуществовала до 2006 года. С Сербией, в ее нынешнем статусе сборная Украины встречалась трижды.

Самое интересное, что во всех поединках Украина побеждала соперника: Украина - Югославия - 2:0 (Попов, Мусолитин) в 2002 году, Украина - Сербия и Черногория - 2:1 (Ребров, Назаренко) в 2005, Украина - Сербия - 2:0 (Шевченко, Назаренко) в 2008, Украина - Сербия - 1:0 (Назаренко) в 2009 году и Украина - Сербия - 2:0 (Шахов, Ярмоленко) в 2016 году.

Какая ситуация в группе

Украина в стартовом поединке сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией (0:0), а в следующем туре на последней минуте вырвала победу в гостевом матче против Люксембурга (2:1).

Португалия во втором туре дома поделила очки с Сербией (1:1), и таким образом, Украина захватила лидерство в группе.

Турнирная таблица группы В:

Украина - 4 очка (2 матча) Люксембург - 3 (2) Португалия - 2 (2) Сербия -1 (1) Литва - 0 (1)

Антонио Мигель Матеу Лаос главный арбитр матча / УЕФА

Украина - Сербия: кто судьи

Один из ключевых поединков в группе В доверено обслужить испанским арбитрам. Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Украинским болельщикам Лаос знаком по работе на ответной игре 1/16 финала Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и донецким Шахтером (4:1), состоявшейся в феврале этого года.

На недавнем финале Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) испанцу была отведена роль запасного судьи.

Помогать главному арбитру будут Пау Девис и Роберто дель Паломар. Четвертый судья - Хосе Монтеро.

Какие потери у сборных

На матчи с Сербией и Люксембургом в сборную Украины не вызван Жуниор Мораес - у него перелом двух ребер. В игре за Динамо получил повреждение голкипер Денис Бойко, который также был исключен из списка.

В команду U-20 делегировали вратаря Андрея Лунина и в распоряжении Андрея Шевченко остался только Андрей Пятов. Поэтому дебютный вызов в сборную получил 34-летний голкипер Александрии Юрий Панькив. Правда, Шевченко решил не рисковать и отозвал из молодежной сборной Лунина.

Не сыграет во Львове Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Под вопросом участие Марлоса. По словам Андрея Шевченко, Марлос тренируется в индивидуальном режиме, ему нужно немного времени.

В матче против Украины сборной Сербии не поможет ключевой полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который получил травму . По словам главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, все остальные игроки здоровы и готовы к поединку.

Сборная Украины настраивается дать сербам бой / ffu.ua

Прогнозы экспертов

Практически вся футбольная общественность Украины уверена в успехе команды Андрея Шевченко.

"Как бы хорошо не относился к сопернику, но им ничего не светит в игре с Украиной. Наша сборная на ходу и уверен, что добьется победы в матче с сербами", - сказал Главреду обладатель Золотого мяча -1994 Олег Саленко.

Верит в нашу сборную и ее экс-тренер Мирон Маркевич.

"Андрей Шевченко на правильном курсе. Команда демонстрирует хороший футбол и заслуженно лидирует в своей группе. Я абсолютно не верю, что сербы что-то смогут нам противопоставить. Уверен, что завтра победа будет за нами", - сказал Главреду Мирон Маркевич.

Украина - Сербия: где смотреть матч

Трансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.