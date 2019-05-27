Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря

Юрий Панькив/ФК Александрия

В связи с повреждением Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера Александрии Юрия Панькива.

Вчера стало известно, что сборная осталась с одним вратарем перед началом сборов – Андреем Пятовым. Бойко пропустит из-за травмы 3 недели, а Лунин выступает за сборную Украины U-20 на ЧМ-2019.

Отметим, что для 34-летнего Панькива это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии вратаря есть 15 встреч в составе юношеской сборной Украины.

Напомним, что недавно наставник сборной Украины огласил состав на ближайшие матчи.