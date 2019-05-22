Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер

Жуниор Мораес сломал два ребра / ФК Шахтер Донецк

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вынужден сделать перерыв в карьере на месяц по причине реабилитации вследствие травмы.

Как сообщает Трибуна, 32-летний нападающий травмировался во время игры с Зарей.

Бразилец, который уже получил украинское гражданство, в последнем матче сломал два ребра.

Без Мораеса горняки сыграют с Динамо, Мариуполем и Львовом.

Как ранее сообщалось, на решение УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса отреагировали в Люксембурге.

Напомним, согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.