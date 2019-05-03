Скандал с натурализацией Мораеса: в УЕФА вынесли вердикт

Жуниор Мораес / ffu.ua

Выступления натурализованного бразильского футболиста Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом было правомерным, считают в УЕФА.

Это следует из решения Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь, в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верным нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!", - написал Павелко в Facebook.

Решение КДК УЕФА было вынесено после того, как были заслушаны аргументы сторон.

Напомним, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

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В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

Позже стало известно о том, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

После этого УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии.