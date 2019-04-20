Скандал с натурализацией Мораеса: стало известно, когда ждать вердикта УЕФА

Жуниор Мораес

Заседание Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, на котором состоится рассмотрение дела о натурализации Жуниора Мораеса, состоится 25 апреля.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УЕФА. Дело было открыто после протеста со стороны федераций Португалии и Люксембурга в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента.

Напомним, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

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Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

Позже стало известно о том, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

После этого УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии.