Дело Мораеса: в Люксембурге готовят ответ на решение УЕФА

Жуниор Мораес / фото: shakhtar.com

На решение УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса отреагировали в Люксембурге.

По словам президента Федерации футбола Люксембурга Пола Филиппа, его организация намерена обжаловать вердикт УЕФА.

"Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, очень малы, но мы все равно будем апеллировать", – цитирует Филиппа местное издание Tageblatt.

Отметим, что у Федерации футбола Люксембурга есть пять дней, чтобы аргументировать свой протест в УЕФА. После этого у них есть еще три дня для подачи апелляции.

В то же время Федерация футбола Португалии не будет подавать апелляцию на решение УЕФА. Об этом Tribuna.com сообщил журналист португальского издания O Jogo Педро Коста со ссылкой на информацию, полученной от медиа-директора Федерации футбола Португалии.

Напомним, согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.

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Как известно, 25 марта в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

Позже стало известно о том, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

После этого УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии.