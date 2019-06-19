Ордец перешел в российский клуб

19 июня 2019, 12:31

Защитник донецкого Шахтера перешел в московское Динамо.

Иван Ордец перебрался в Россию
Иван Ордец перебрался в Россию / Динамо Москва

Московское Динамо объявило о подписании контракта с центральным защитником донецкого Шахтера Иван Ордецем. Соглашение рассчитано на три года.

Ордец является воспитанником Шахтера. С 2013 по 2014 год футболист на правах аренды играл в Ильичевце (сейчас - Мариуполь). В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. В сезоне-2018/19 принял участие в 2 матчах украинской Премьер-лиги.

Динамо завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 

Напомним, что ранее Рубин объявил о переходе защитника Шахтера Олега Данченко.

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