Найдено тело пропавшей на озере Комо футболистки

Флориана Исмаили утонула на озере Комо / Sport.de

Найдено тело футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщают итальянские СМИ. 24-летняя спортсменка исчезла во время купания в озере Комо, когда вместе с подругой отплыла на лодке, чтобы позагорать вдали от посторонних. Позже девушка решила искупаться и прыгнула в воду, так и не появившись на поверхности.

После масштабной поисковой операции итальянских спасателей безжизненное тело Исмаили было найдено на дне озера.

Дайвинг-робот, который был задействован в операции, обнаружил тело на глубине 204 метров. Захватив тело за руку, робот поднял его на глубину двадцати метров, после чего группа водолазов подняла Исмаили на поверхность.

Исмаили выступала за Янг Бойз с 2011 года и была капитаном команды. С 2014 года играла за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную команду.