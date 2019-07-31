Шюррле стал игроком Спартака

31 июля 2019, 20:54

Немецкий хавбек - первый чемпион мира, перешедший в Спартак.

Андре Шюррле
Андре Шюррле / campeones.ua

Московский Спартак усилился 28-летним полузащитником дортмундской Боруссии Андре Шюррле. 28-летний немец стал первым футболистом в истории красно-белых, которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.

В российской Премьер-лиге таких переходов ранее было два - прошлым летом к в Локомотив перешел защитник Бенедикт Хеведес, который, как и Шюррле, стал триумфатором Мундиаля в 2014 году в составе сборной Германии, а в 2011 году Анжи пополнил бразилец Роберто Карлос, завоевывавший золото мирового первенства в 2002 году. 

Напомним, красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма выкупа составит 8 миллионов евро. Спартак будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет 3 миллиона евро в год. 

Минувший сезон немец провел в аренде в английском Фулхэме, забив шесть голов в 25 встречах. 

Стоит отметить, что ранее Спартак покинули два бразильских легионера - хавбек Фернандо и нападающий Луис Адриано.

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Спартак Боруссия РПЛ сборная Германии новости футбола новости спорта Андре Шюррле
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