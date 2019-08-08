Заря увезла ничью из Софии (видео голов и острых моментов)

Заря скоро стартует в Лиге Европы / ФК Заря

Результаты луганской Зари под руководством Виктора Скрипника обнадеживают. Луганчане дважды победили черногорскую Будучность во втором раунде Лиги Европы, и набрали четыре очка в двух турах чемпионата Украины.

Сегодня у подопечных Скрипника новый оппонент по еврокубкам - теперь уже в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Заре противостоял софийский ЦСКА, который на предыдущей стадии прошел хорватский Осиек.

В целом матч прошел в равной позиционной борьбе с небольшим преимуществом хозяев поля. Уже на 13-й минуте первого тайма они вышли вперед. Точным ударом отметился Эвандро. После этого игра напоминала качели - острые атаки одной команды, а затем другой. В конце первого тайма Заря отыгралась. Фланговая атака луганчан, и игрок ЦСКА приземлившись на газон остановил полет мяча рукой. Пенальти четко реализовал Владлен Юрченко.

Второй тайм мало отличался от первого, но на этот раз луганчане больше владели мячом и даже создавали острые моменты у ворот соперника. При этом темп игры оставался прежним. Никто особо не рисковал, но ЦСКА все же смотрелось выгоднее. Например, опасный штрафной у ворот Шевченко едва не привел к голу, когда у своей штрафной сфолил Абу Ханна.

В концовке болгары заметно активизировались. Петрович бросил в бой свежие силы, но ничего особо опасного ворот украинцев хозяева не создали. Дважды болгары давили на Шерера с претензиями на пенальти, негодовали и трибуны, однако арбитру было все ни по чем. Добавленное время ЦСКА провел на половине поля луганчан, но финальный свисток в итоге зафиксировал ничью.

Шансы Зари на выход в следующий раунд увеличиваются. Судьба луганчан решится через неделю в Запорожье.

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

ЦСКА (Болгария) - Заря (Украина) - 1:1 (1:1)

ЦСКА: Черняускас, Турицов (Фаббрини, 63), Альбентоса, Томас, Занев, Джеферсон (Соломон-Отабор, 77), Бикель, Малинов, Родригеш, Эвандро (Кэри, 82),Соу

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу, Михайличенко, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Юрченко (Русин 65), Хомченовский, Лунев (Леднев 65), Будковский

Голы: Эвандро (13), Юрченко (45, с пенальти).

Предупреждения: Бикель (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу (74), Фаббрини (75).