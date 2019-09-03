Экс-футболист киевского Динамо раскритиковал клуб

Александр Алиев / Скриншот

34-летний экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев убежден, что проблемы киевской команды не в тренере, а в президенте клуба Игоре Суркисе.

"Противно смотреть на игру Динамо. Все говорили, что Хацкевич виноват, а он ни в чем не виноват. Я вообще считаю, что Хацкевич много сделал для поколения, которое сейчас играет в коллективе. Он многим дал дорогу в большой футбол, и они благодаря ему раскрылись", - цитирует Алиева телеканал Футбол.

Эксперт считает, что Алексей Михайличенко ничего не изменит в Динамо.

"Знаю прекрасно, как было в наше время, когда все говорили, что Алиев и Милевский плохие, они гуляют, пьют. Согласен, я даже не скрываю, было. Но мы выходили на поле и играли, становились чемпионами, выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы. А сейчас -канава, пропасть.

Что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, давно знает всю кухню, все, что происходило и происходит в команде. Поставьте Зидана, Моуринью, ничего не поменяется", — резюмировал Алиев".

Отметим, что Динамо не сумело победить во втором матче кряду в Премьер-лиге под руководством Алексея Михайличенко, сыграв вничью с Зарей (2:2).

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка еврокубков, в которой Шахтер, Динамо и Александрия получили соперников.