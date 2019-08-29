"У Шахтера группа трех чемпионов" - наставник горняков

Луиш Каштру / ФК Шахтер

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

"Попались совершенно разные по стилю соперники. Манчестер Сити всегда атакует, контролирует мяч. Динамо любит действовать через фланги. У нас группа трех чемпионов. И есть Аталанта - первый раз будут участвовать. В целом, три команды имеют три разных стиля, и мы много времени потратим, чтобы проанализировать этих оппонентов.

Уверен, что для всех мы будем неудобным противником. Динамо - аутсайдер? Не согласен. Они чемпионы, и мы не должны недооценивать их. Аталанта? Гасперини уже три года в этой команде, он вывел ее впервые в Лигу чемпионов, они будут очень мотивированными.

В целом, я спокоен, и уверен в своей команде", - сказал Каштру в комментарии клубному каналу.

Напомним, сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Горнякам предстоит снова сыграть с английским Манчестер Сити, а также сразиться с загребским Динамо и итальянской Аталантой.