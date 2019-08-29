"У Шахтера группа трех чемпионов" - наставник горняков

Наставник Шахтер" прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
"Попались совершенно разные по стилю соперники. Манчестер Сити всегда атакует, контролирует мяч. Динамо любит действовать через фланги. У нас группа трех чемпионов. И есть Аталанта - первый раз будут участвовать. В целом, три команды имеют три разных стиля, и мы много времени потратим, чтобы проанализировать этих оппонентов.
Уверен, что для всех мы будем неудобным противником. Динамо - аутсайдер? Не согласен. Они чемпионы, и мы не должны недооценивать их. Аталанта? Гасперини уже три года в этой команде, он вывел ее впервые в Лигу чемпионов, они будут очень мотивированными.
В целом, я спокоен, и уверен в своей команде", - сказал Каштру в комментарии клубному каналу.
Напомним, сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Горнякам предстоит снова сыграть с английским Манчестер Сити, а также сразиться с загребским Динамо и итальянской Аталантой.