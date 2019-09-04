"Экс-тренера Карпат Чижевского выкинули из клуба, как ненужную вещь" - источник

Александр Чижевский / ФК Карпаты

Руководство львовских Карпат приняло решение сменить главного тренера. Вместо хорошо известного львовским болельщикам Александра Чижевского клуб принял Роман Санжар.

Это решение вызвало шквал критики, как среди болельщиков, так и внутри команды.

"Все, что произошло не идет ни в какие рамки. Половину команды против увольнения Александра Чижевского. Под его руководством Карпаты бились в каждом матче, и радовали болельщиков. Уверяю, что скоро в команде будет бунт. Ненормально, когда тренера выкидывают из клуба, как ненужную вещь", - сказал Главреду источник из Карпат.

Кроме того нам стало известно, что новый наставник зимой откажется от услуг ряда ведущих футболистов.

"Зимой новый тренер привезет во Львов своих игроков и выставит на трансфер целый ряд ведущих футболистов. Человек 8-10 клуб покинут. Карпаты медленно катятся в пропасть. Я считаю, что это уже последняя фаза деградации приглашать тренера из Донецка, когда есть много своих воспитанников. Это дно, и нужно это признать", - резюмировал источник.

Напомним, недавно Карпаты отчислили за драку на тренировке и систематическое нарушение спортивного режима уругвайца Кевина Мендеса.