"Экс-тренера Карпат Чижевского выкинули из клуба, как ненужную вещь" - источник

Во львовском клубе назревает серьезный скандал.
Руководство львовских Карпат приняло решение сменить главного тренера. Вместо хорошо известного львовским болельщикам Александра Чижевского клуб принял Роман Санжар.
Это решение вызвало шквал критики, как среди болельщиков, так и внутри команды.
"Все, что произошло не идет ни в какие рамки. Половину команды против увольнения Александра Чижевского. Под его руководством Карпаты бились в каждом матче, и радовали болельщиков. Уверяю, что скоро в команде будет бунт. Ненормально, когда тренера выкидывают из клуба, как ненужную вещь", - сказал Главреду источник из Карпат.
Кроме того нам стало известно, что новый наставник зимой откажется от услуг ряда ведущих футболистов.
"Зимой новый тренер привезет во Львов своих игроков и выставит на трансфер целый ряд ведущих футболистов. Человек 8-10 клуб покинут. Карпаты медленно катятся в пропасть. Я считаю, что это уже последняя фаза деградации приглашать тренера из Донецка, когда есть много своих воспитанников. Это дно, и нужно это признать", - резюмировал источник.
Напомним, недавно Карпаты отчислили за драку на тренировке и систематическое нарушение спортивного режима уругвайца Кевина Мендеса.