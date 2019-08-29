Карпаты выгнали легионера за драку на тренировке

Кевин Мендес / Карпаты

Львовские Карпаты объявили о расставании с уругвайским легионером Кевином Мендесом из-за нарушений условий контракта со стороны футболиста, а также за драку на тренировке с одноклубником.

Случай произошел 21 августа: на тренировке уругваец нанес удар по задней поверхности костей голени и голенно-ступневого сустава, а когда же карпатовец, после получения медицинской помощи, таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. В итоге – перелом челюсти в двух местах. Уругваец даже не извинился.

"Игрок неоднократно нарушал контрактные обязательства. Последней каплей стало избиение молодого одноклубника прямо во время тренировки. Карпаты вынужден прекратить сотрудничество с уругвайским легионером Кевином Мендесом. Игрок, перешедший в львовский клуб в 2018 году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба, и даже находясь в дублирующем составе, отметился своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам.

Дошло и до того, что даже фанаты клуба присылают фото и свидетельства того, что Мендес позволяет себе употреблять алкоголь и табак прямо посреди белого дня, в публичных местах. Возможно, для него такое поведение является нормой, но ни в коем случае не для ФК Карпаты, где запрет на употребление алкоголя и табака, как и ведения здорового образа жизни, поддержка высокого уровня спортивной формы являются обязательствами футболистов", - говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте Карпат.

Напомним, ранее львовяне объявили о подписании Тима Халла, Гишама Лейоуса, Владимира Якимца, Кирилла Кириленко и Фране Войковица, а также арендовали бразильца Жоао Диого. Кроме того, недавно львовяне подписали контракт с игроком сборной Украины Александром Кучером.