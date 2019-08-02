Кучер перешел в Карпаты

2 августа 2019, 13:28

Накануне матча с Шахтером львовяне подписали экс-защитника горняков.

Александр Кучер стал игроком Карпат
Александр Кучер стал игроком Карпат / Официальный сайт ФК Карпаты

Экс-футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Александр Кучер вернулся на родину. 36-летний защитник подписал однолетний контракт с львовскими Карпатами.

Последние два года Кучер провел в турецком Кайсериспоре, за который сыграл 42 матча, но результативными действиями не отметился.

К слову, ранее Александр провел 11 сезонов в донецком Шахтере. Вместе с оранжево-черными центрбек 7 раз становился чемпионом страны, 5 раз выиграл Кубок Украины, а также праздновал успех в Кубке УЕФА-2009. Кроме того, на его счету 56 матчей за сборную Украины.

Следует отметить, что на этих выходных новая команда Кучера встретится с его бывшей - Шахтером. Поединок состоится на харьковском Металлисте 4-го августа.

Напомним, ранее львовяне объявили о подписании Гишама Лейоуса, Владимира Якимца, Кирилла Кириленко и Фране Войковица, а также арендовали бразильца Жоао Диого.

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Шахтер Карпаты Кайсериспор новости футбола новости спорта Александр Кучер
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