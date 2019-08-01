Карпаты арендовали бразильского нападающего

Жоао Диого / Народна правда

Очередным летним новичком львовских Карпат стал 20-летний нападающий бразильского Фигейренсе Жоао Диого. Игрок переехал в УПЛ на правах годичной аренды.

В прошлом сезоне Жоао Диого провел восемь матчей в бразильской Серии В и отличился двумя забитыми мячами.

Новичок Карпат преимущественно выполняет роль оттянутого форварда, а также может сыграть на правом фланге атаки.

Напомним, ранее львовяне объявили о подписании Гишама Лейоуса, Владимира Якимца, Кирилла Кириленко и Фране Войковица.