Карпаты подписали двух легионеров

ФК Карпаты / Официальный сайт

Львовские Карпаты подписали контракты с двумя новыми футболистами. Игроками львовского клуба стали 22-летний хорватский полузащитником Фране Войковиц и 18-летний белорусский нападающий Кирилл Кириленка.

Контракт с Войковицем рассчитан на два года, соглашение с Кириленка - на три года.

Войковиц начал заниматься футболом в Хайдуке. В составе этой команды дебютировал на профессиональном уровне. В сентябре 2017 года стал игроком Цыбалии, а затем перебрался в Рудеш. Вызывался в сборные Хорватии всех возрастов.

Кириленка - воспитанник Минска. В 2017 году подписал контракт с Динамо-Брест. В составе этой команды дебютировал в элитном белорусском дивизионе в 16-летнем возрасте. Выиграл с Динамо Кубок и Суперкубок Беларуси. В начале 2019 года стал игроком чемпиона Беларуси - борисовского БАТЭ. Игрок юношеской сборной Беларуси.

Напомним, недавно Карпаты подписали израильского легионера Гишама Лейоуса. Лейоус стал вторым израильским легионером в украинской Премьер лиге. Ранее в донецкий Шахтер перешел 19-летний атакующий полузащитник Маккаби из Петах-Тиквы и сборной Израиля Манор Соломон.