Карпаты подписали израильского легионера

Гишам Лейоус стал вторым израильским легионером в УПЛ / ФК Карпаты

Львовские Карпаты подписали контракт с 18-летним израильским нападающим Гишамом Лейоусом. Условия соглашения клубом не разглашаются.

Лейоус начинал заниматься футболом в команде Миилия. Также выступал за Нагарию, Хапоэль (Акко) и юношескую команду Бней Сахнин.

Отметим, что Лейоус стал вторым израильским легионером в украинской Премьер лиге. Ранее в донецкий Шахтер перешел 19-летний атакующий полузащитник Маккаби из Петах-Тиквы и сборной Израиля Манор Соломон.