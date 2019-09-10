Украина расписала боевую ничью с Нигерией

Украина сыграла вничью с Нигерией / УАФ

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины принимала на Днепр-Арене в товарищеском матче сборную Нигерии. За все время своего существования сборная Украины провела против африканских команд 6 поединков. Пока еще не проигрывала ни разу, трижды выигрывала, трижды были зафиксированы ничьи. Соперники были диаметрально противоположные - как континентальные аутсайдеры типа Нигера и Ливии, так и лидеры африканского рейтинга вроде Камеруна, Марокко и Туниса. В ворота всех этих соперников Украина отправила 7 мячей, в свои получила только 2. Любопытно, что как раз сильнейшие оппоненты ей не забивали - по голу провели Ливия и Нигер.

Матч начался с атак гостей, и уже на 4-й минуте Нигерия открыла счет. Калу и Ивоби, вдвоем прошив оборону украинцев, создали момент для своего партнера – Жозефа Арибо, и тот с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Лунина. Через полчаса матча гости снова забили. Караваев в штрафной сфолил против Самюэля Калу, судья назначил пенальти, который реализовал Осимхен – 0:2. Больше в первом тайме болельщики голов не увидели.

В перерыве серьезный разговор наставника нашей сборной с подопечными принес свои плоды. Вторая половина игры была диаметрально противоположная первому тайму. На этот раз больше инициативой владели украинцы и материализовали свое преимущество в забитые голы. Ключевой для нашей сборной стала 78 минута, когда голом отметился Александр Зинченко. Буквально через две минуты Роман Яремчук сравнял счет в матче. Последние минуты матча были нервными, но не результативными. В итоге, боевая ничья, и оба соперника довольны результатом.

Товарищеский матч:

Украина – Нигерия – 2:2 (0:2)

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Жуниор Мораес (Яремчук, 37)

Нигерия: Узохо, Айна, Трост-Эконг (Авазием, 87), Аджаи, Джамилу Коллинз, Арибо, Этебо, Чуквезе (Деннис, 82), Ивоби (Эсити, 70), Самюэл Калу (Симон, 73), Осимхен (Маджа, 91).

Голы: Арибо (4), Осимхен (34, с пенальти), Зинченко (78), Яремчук (79)

Предупреждения: Осимхен (84)