Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров

Игроки Шахтера в матче против Десны / УНИАН

Анонс матча Лиги Чемпионов Шахтер - Динамо Загреб



В спаренных матчах Между Шахтером и загребским Динамо развернется жесточайшая борьба за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. Потому как и горняки, и хорваты обыграли итальянскую Аталанту и проиграли фаворитам группы С - Манчестер Сити.

Поэтому из домашнего матча подопечные Луиша Каштру по-любому будут стараться извлечь максимум очков.

Проблемы кадровые у горняков не изменились по сравнению с предыдущими играми – давно травмированы Майкон, Малышев, Пихаленок. Кроме того, Каштру не может рассчитывать на Бутко и Тотовицкого. Восстановился лишь Давид Хочолава. Впрочем, поскольку Шахтер силен не обороной, а мощной полузащитой во главе с Тайсоном и Марлосом, вряд ли игровой рисунок от этого сильно изменится.

Загребчане же не смогут рассчитывать на травмированного форварда Куленовича, а также на Петковича и Адеми.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Ливакович – Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми, Леовац – Ольмо, Петкович, Оршич

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо Загреб

В конторе William Hill считают фаворитом матча Шахтер и дают коэффициент 1,7, в то время как на выигрыш Динамо Загреб - 5,25. Коэффициент на ничью - 3,6.

В конторе Bwin дают несколько меньший коэффициент на победу Шахтера — 1,67. Успех Динамо Загреб оценивают коэффициентом в 5,00, а ничью — 3,70.

В конторе Пари Матч дают коэффициент 1.70 на победу Шахтера, на ничью - 3.80Ю на победу Динамо Загреб - 5.50.

Где смотреть матч Шахтер - Динамо Загреб

Прямая телетрансляция матча - на канале Футбол 1

Напомним, в первом туре Шахтер разгромно проиграл Манчестер Сити, а во втором туре - вырвал победу над Аталантой на последней минуте.