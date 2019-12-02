Чемпион мира U-20 вернулся в обшую группу Динамо

Денис Попов вернулся в общую группу Динамо / ФК Динамо

Денис Попов тренируется с общей группой Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Сегодня, 2 декабря, защитник занимался с дублирующим составом, а также тренировался индивидуально. У футболиста была травма задней поверхности бедра, из-за которой он не играл против Мариуполя, Мальме и Олимпика. Поединок Лиги Европы завершился драматическим поражением "бело-синих".

Напомним, летом игрок вместе со сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира в Польше, хотя и пропустил финал против Южной Кореи из-за дисквалификации.

В составе Динамо успел отличиться победным голом в матче 1\8 финала Кубка Украины против донецкого Шахтера. Тогда киевляне обыграли "горняков" со счетом 2:1. э

Динамо после 16 туров находится на 2 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.