Динамо на последних секундах уступило Мальме в суперматче

Динамо обыграло Мальме и вышло в плей-офф Лиги Европы / ФК Динамо

Матч Мальме - Динамо завершился драматической победой шведов, и шансы киевлян на выход в 1/16 финала ЛЕ значительно уменьшились. В Киеве матч Мальме и Динамо в Лиге Европы завершился победой киевлян. На матч Мальме - Динамо была онлайн-трансляция на сайте Главред.

Уже на 2-й минуте шведы шокировали киевлян. После подачи с углового Бущан отразил удар, но мяч удобно лег на ногу Бенгтссону, и тот переправил его в сетку ворот. Киевлян пропущенный гол только раззадорил. Они начали активно создавать моменты у ворот Далина, и Вербич мог сравнять счет, однако голкипер Мальме сыграл блестяще.

И все же игровой перевес вылился в гол. Виталий Буяльский навесил в штрафную, а Виталий Миколенко расстрелял ворота Далина. Динамо не успокоилось и продолжило давить на ворота шведов. В итоге, Буяльский снова забросил в штрафную, а Виктор Цыганков вывел Динамо вперед.

После перерыва динамовцев словно подменили. Сначала Маркус Розенберг прошил ворота Бущана в своем последнем домашнем матче за Мальме, а вскоре Ракип вывел шведов вперед. Еще позже Сидорчук получил вторую желтую и был удален с поля. На 77-й минуте Вербич коленом сравнял счет. Но на последних секундах встречи Маркус Розенберг оформил дубль и принес победу Мальме в суперматче. Параллельный матч этой группы Лугано - Копенгаген завершился минимальной победой датчан со счетом 1:0.

Мальме - Динамо - 4:3

Мальме Нью Стэдиум

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6, Ракип, 57 - Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

Мальме: Далин, Эрик Ларссон (Молинс, 79), Лассе Нильсен, Расмус Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 90+7), Бачиру, Инносент (Ракип, 46), Траустассон, Риекс, Розенберг, Бергет

Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 89), Вербич (Караваев, 82), Беседин

Предупреждения: Ракип, 67 - Шепелев, 20, Шабанов, 23, Вербич, 67, Шапаренко, 90, Беседин, 90+3

Удаление: Сидорчук, 65