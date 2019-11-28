Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Мальме - Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы / ФК Динамо

Мальме и Динамо в своих официальных Твиттер-аккаунтах опубликовали стартовые составы на матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. Матч Мальме - Динамо начнется в 22:00.

В первом матче между Мальме и Динамо в Лиге Европы победу одержали киевляне со счетом 1:0.

Мальме - Динамо: стартовые составы

Мальме: Далин, Эрик Ларссон, Лассе Нильсен, Расмус Бенгтссон, Сафари, Бачиру, Инносент, Траустассон, Риекс, Розенберг, Бергет

Запасные: Антонссон, Беиймо, Голл, Кнудсен, Меличарек, Молинс, Ракип

Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич, Беседин

Запасные: Бойко, Караваев, Гармаш, Де Пена, Шапаренко, Жерсон, Соль

Мальме - Динамо: онлайн-трансляция

Здравствуйте! Главред приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо.

1` Матч начался!

2` ГОЛ! Мальме открывает счет в матче! Отличился Бенгтссон после подачи с углового, сыграв на добивании после сейва Бущана

4` Буяльский имел супершанс после шикарной передачи Миколенко, однако пробил в голкипера Мальме

5` Вербич едва не отличился, однако удар заблокировал Бенгтссон. Угловой для Динамо

8` Беседин и Миколенко не поняли друг друга во время атаки киевлян, и мяч ушел за линию ворот.

10` Беседин пробил по воротам из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной

11` Мальме заработало угловой после затяжной атаки

12` Киевлянам удалось выбить мяч после подачи с углового, однако Мальме имел вторую волну атаку, которая завершилась ударом Траустосона. Мяч зафиксировал Бущан

13` Динамо разыграло комбинацию в стиле Барселоны, которая завершилась голом Цыганкова. Однако, гол не засчитан из-за офсайда

15 Сидорчук грубо ошибся возле своей штрафной, однако защитники подстраховали и нейтрализовали опасность

15 Вербич имел мегашанс забить! Словенец расстреливал ворота, однако голкипер Мальме отбил мяч

16 После второй подряд подачи с углового Динамо могло забить, однако Кадар пробил головой над воротами

18 ГОООООООООООООООООООООООЛ!!!! Буяльский навесил в штрафную, и Виталий Миколенко расстрелял ворота Далина