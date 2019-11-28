Мальме - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо. Читайте онлайн-трансляцию на сайте Главред.
Мальме и Динамо в своих официальных Твиттер-аккаунтах опубликовали стартовые составы на матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. Матч Мальме - Динамо начнется в 22:00.
В первом матче между Мальме и Динамо в Лиге Европы победу одержали киевляне со счетом 1:0.
Мальме - Динамо: стартовые составы
Мальме: Далин, Эрик Ларссон, Лассе Нильсен, Расмус Бенгтссон, Сафари, Бачиру, Инносент, Траустассон, Риекс, Розенберг, Бергет
Запасные: Антонссон, Беиймо, Голл, Кнудсен, Меличарек, Молинс, Ракип
Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич, Беседин
Запасные: Бойко, Караваев, Гармаш, Де Пена, Шапаренко, Жерсон, Соль
Мальме - Динамо: онлайн-трансляция
Здравствуйте! Главред приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 5 тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Динамо.
1` Матч начался!
2` ГОЛ! Мальме открывает счет в матче! Отличился Бенгтссон после подачи с углового, сыграв на добивании после сейва Бущана
4` Буяльский имел супершанс после шикарной передачи Миколенко, однако пробил в голкипера Мальме
5` Вербич едва не отличился, однако удар заблокировал Бенгтссон. Угловой для Динамо
8` Беседин и Миколенко не поняли друг друга во время атаки киевлян, и мяч ушел за линию ворот.
10` Беседин пробил по воротам из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной
11` Мальме заработало угловой после затяжной атаки
12` Киевлянам удалось выбить мяч после подачи с углового, однако Мальме имел вторую волну атаку, которая завершилась ударом Траустосона. Мяч зафиксировал Бущан
13` Динамо разыграло комбинацию в стиле Барселоны, которая завершилась голом Цыганкова. Однако, гол не засчитан из-за офсайда
15 Сидорчук грубо ошибся возле своей штрафной, однако защитники подстраховали и нейтрализовали опасность
15 Вербич имел мегашанс забить! Словенец расстреливал ворота, однако голкипер Мальме отбил мяч
16 После второй подряд подачи с углового Динамо могло забить, однако Кадар пробил головой над воротами
18 ГОООООООООООООООООООООООЛ!!!! Буяльский навесил в штрафную, и Виталий Миколенко расстрелял ворота Далина