Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью

Барселона Реал / ФК Реал Мадрид

Перенесенный матч 10 тура Ла Лиги Барселона - Реал подарил невероятное зрелище болельщикам на Камп Ноу.

В первом тайме Реал имел абсолютное преимущество. Уже в первой двадцатиминутке Пике пришлось выносить мяч с линии собственных ворот после подачи с углового, а Каземиро и Федерико Вальверде нанесли опасные удары из-за пределов штрафной. Барселона долгое время не могла перейти половину поля "бланкос". В итоге, хозяева создали лишь один реально опасный момент. Лионель Месси пробивал по пустым воротам, но Рамос сумел вынести мяч.

После перерыва Реал продолжил активно прессинговать, но у Барселоны стало появляться больше моментов. Де Йонг с убийственной позиции пробил в руки Куртуа, а Суарес не смог удачно пробить в "девятку". На 72-й минуте Менди прострелил на Бейла, а тот поразил ворота тер Штегена, но арбитр отменил гол из-за офсайда у французского латераля. Таким образом, впервые с сезона 2002/03 команды сыграли в нулевую ничью в чемпионате Испании.

После 17 туров у Барселоны и Реала по 36 очков и двоевластие в турнирной таблице Ла Лиги.

Барселона - Реал - 0:0

Предупреждения: Ракитич, 21, Суарес, 40, Лангле, 45 - Каземиро, 66, Бейл, 69, Иско, 76, Рамос, 78, Карвахаль, 90+2

Барселона: тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 83)

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос, Бейл, Бензема, Иско (родриго, 80)