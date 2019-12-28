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Арсенал - Челси: где смотреть и прогнозы на центральный матч тура АПЛ

28 декабря 2019, 00:37

29 января Арсенал и Челси будут выяснять отношения в рамках 20 тура АПЛ.

Фрэнк Лэмпарл
Арсенал - Челси: где смотреть и прогнозы на матч АПЛ / Reuters

Матч Арсенал - Челси является центральным в 20 туре АПЛ. Обе команды в последнее время буксуют, однако этот матч может стать отправной точкой как для одних, так и для вторых.

"Канониров" недавно возглавил их бывший игрок Микел Артета. Однако первый блин испанца вышел комом - команда не смогла одолеть на выезде Борнмут (1:1). "Синие" потерпели 2 подряд домашних поражения, не забив ни одного гола. Между этим подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли на выезде Тоттенхэм (2:0).

Арсенал - Челси: где смотреть, дата и время поединка

Матч Арсенал - Челси состоится 29 декабря в 16:00 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Setanta Sports. В России можно посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговом сервисе Okko Sport. Кроме того, можно посмотреть онлайн в браузере на сайте livetv.sx.

Арсенал - Челси: прогнозы

В матче Арсенал - Челси букмекеры больше верят в победу "синих". На победу "канониров" стоят коэффициенты от 2.80 до 2.96, на победу гостей - от 2.30 до 2.41.

1xbet: победа Арсенала - 2.96, ничья - 3.74, победа Челси - 2.41

bet365: победа Арсенала - 2.87, ничья - 3.75, победа Челси - 2.30

PariMatch: победа Арсенала - 2.80, ничья - 3.80, победа Челси - 2.39

Фаворит Спорт: победа Арсенала - 2.87, ничья - 3.60, победа Челси - 2.35

Арсенал - Челси: последние новости перед матчем

Лондонский Арсенал имеет большие кадровые проблемы перед лондонским дерби. Точно не сыграют из-за травм Сеад Колашинац и Киран Тирни, также под вопросом участие Эктора Бельерина, Габриеля Мартинелли, Дани Себальоса, Сократиса Папастатопулоса и Роба Холдинга. У всех поврежденияю

У Челси ситуация получше: кроме давно травмированных ван Гинкела и Рубена Лофтуса-Чика Фрэнк Лэмпард, возможно, не сможет задействовать латераля Риса Джеймса. Футболист рискует пропустить поединок из-за травмы лодыжки.

Арсенал АПЛ Челси
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