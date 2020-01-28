Смерть Коби Брайанта: найдены тела всех погибших

Коби Брайант / Reuters

Из-под обломков извлечены все 9 тел погибших в результате результате крушения вертолета. В результате жуткой катастрофы погибла также легенда НБА Коби Брайант.

Останки тел были доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Там следователи осматривают тела и идентифицируют личности погибших.

Отметим, тела троих погибших были обнаружены вчера, 27 января. Для извлечения оставшихся шестерых понадобился еще один день.

Как писал Главред, в воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение вертолет на борту которого среди 9 погибших оказался легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Также напомним, жуткое пророчество о смерти Брайанта в авиакатастрофе было сделано 7 лет назад, еще в далеком 2012 году.