Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: появилось видео крушения вертолета

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета / Reuters

В Сети опубликовали видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета, в котором погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант.

Видео сняли на телефон очевидцы авиакатастрофы, а сами кадры опубликованы в Telegram-канале Police frequency в Telegram. На видео видно, как вертолет заносит, он кружит и падает, а затем взрывается. После этого воздушное судно охватывает огонь.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе по пути на тренировку по баскетболу на стадионе Лейкерс. Перед падением вертолет около 15 минут кружил над городом Глендейл. Радар показал, что вертолет Брайанта обернул 10 кругов, после этого произошло столкновение воздушного судна со склоном горы в Калабасасе.

Ранее местные власти подтвердили гибель 41-летнего спортсмена вечером 26 января. По данным СМИ, вместе с баскетболистом в самолете находилась его дочь 13-летняя Джанна Мария.