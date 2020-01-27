Коби Брайант погиб: названа возможная причина крушения вертолета

Возможная причина крушения вертолета, на борту которого был Коби Брайант, - густой туман / Reuters

Вертолет, на борту которого находился американский баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна, мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Возможная причина крушения вертолета - густой туман, сообщил представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн, пишет Los Angeles Times.

По его словам, во время полета погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов.

Также издание узнало, что до крушения борт летел со скоростью 256 км/ч на очень маленькой высоте с большим количеством топлива, поэтому после падения был пожар.

Напомним, вечером 26 января стало известно, что 41-летний Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Позже выяснилось, что на борту также была его 13-летняя дочь Джанна.

СМИ узнали, что Брайант погиб по пути на тренировку по баскетболу на стадионе Лейкерс. Журналисты выяснили, что перед падением вертолет около 15 минут кружил над городом Глендейл.