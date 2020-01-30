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Игрок Динамо близок к переезду в Турцию

30 января 2020, 16:17

Турецкий Анкарагюджю может подписать вингера Динамо Жерсона Родригеса.

Жерсон Родригес - футболист Динамо
Жерсон Родригес может перейти в Анкарагюджю / ФК Динамо

Жерсон Родригес близок к переходу в турецкий Анкарагюджю.

Как сообщает Transfer Merkezi, люксембуржцу осталось пройти медосмотр. Источник не сообщает, трансфер это или аренда.

Анкарагюджю находится в зоне вылета чемпионата Турции.

Жерсон не поехал на первый сбор с киевским Динамо и СМИ сообщали, что "бело-синие" хотят найти для него новый клуб. Сам футболист настроен остаться в Украине.

Родригес перешел в Динамо летом 2019 года из японской Джубило Иваты. В первой половине сезона он забил 3 гола. При этом он часто не попадал в основной состав, а также обвинялся в нарушении режима.

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Динамо после 18 туров находится на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Отставание от Шахтера составляет 14 пунктов.

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