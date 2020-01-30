Тренер Шахтера рассказал, над чем команда работала на первом сборе

Луиш Каштру рассказал, над чем Шахтер работает на сборах / A Bola

Луиш Каштру заявил, что на первом турецком сборе Шахтер отрабатывал игру в обороне.

"Сейчас мы больше сконцентрированы на потере мяча, нашей обороне, линии позиционирования, расстоянии между линиями. Первый сбор был больше об этом. Мы создали несколько голевых моментов в первом тайме, во втором - меньше", - сказал Каштру программе Футбол NEWS.

Специалист добавил, что команда стремится продолжать демонстрировать высокую результативность.

"С ребятами, которые играют в первой линии атаки, будем еще отрабатывать на втором сборе. Шахтер всегда был командой, которая забивает огромное количество голов в течение чемпионата. Без всяких сомнений, будем продолжать в том же духе. Время придет", - отметил тренер.

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20 февраля Шахтер сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист. Ответная игра пройдет 27 февраля в Лиссабоне.