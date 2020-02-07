"Хохлоблювотина": в Федерации гимнастики оправдались за участие в соревнованиях в РФ

Ирина Дерюгина / @team.ukraine.rg

Участие украинских спортсменок в Гран При в Москве повышает рейтинг Украины и влияет на подготовку к Олимпийским играм, заявила первый вице-президент Федерации гимнастики и главный тренер сборной Ирина Дерюгина.

По ее словам, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран При во время Кубка Дерюгиной.

"Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран При увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов", - подчеркнула Ирина Дерюгина.

Она отметила, что украинская команда планирует участие в каждом из пяти Гран При этого года (первое – в Москве), чтобы "использовать каждую возможность для подготовки спортсменок".

Пользователи в Сети критически оценили комментарий Ирины Дерюгиной:

"Оправдания какие-то детские, несерьёзные. Кроме Москвы-ещё 4(!) Гран-При, ну и отбирайтесь! Всё им бабла мало", "В фейсбуці на сторінці педерації гімнастики всякі осуджуючі пости чого відправили дівчаток в Азію видаляються. Оставляють тільки Удачі дєвачькі, дєржим за вас кулачькі і всяку іншу хохлоблювотину. А в цей час в зворотньому напрямку валять гумконвої з братськими подарками на наші голови. Звісно не на голову Дерюгіної в якої ностальгія за совком. Спорт внє палітікі... тьфу бл!", "Вата", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Украина заявила протест Японии из-за участия спортсменов "ДНР" в турнире по каратэ.