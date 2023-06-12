"Украина живет и играет ": Ребров мощно выступил перед матчем с Германией

Новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в накануне товарищеского матча с командой Германии.

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Сергей Ребров мощно выступил перед матчем / коллаж Главред, фото УНИАН

Наставник украинской национальной команды по футболу Сергей Ребров поблагодарил Германию за помощь Украине во время войны с российскими оккупантами. Об этом специалист рассказал в рамках своей пресс-конференции перед товарищеской игрой украинцев со сборной ФРГ.

"Прежде всего я хочу поблагодарить Германию – одну из стран, наиболее помогающих Украине во время войны. Для нас большая честь быть здесь и проводить юбилейный матч. Футбол дает людям в нашей стране эмоции, которые мы несколько потеряли, созерцая новости, то, что происходит на войне. Я сказал игрокам, что мы должны дать эмоции нашим людям, чтобы поддержать их, мы должны показать наш характер на поле. Эта игра не является официальной, но очень важно показать наш характер. Также важно показать, что мы здесь, что Украина живет и играет в футбол", − сказал он.

По словам Реброва, будущую игру с немцами тренерский штаб "сине-желтых" рассматривает как возможность подготовиться к официальным матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

"Прежде всего очень важно подготовиться к официальным поединкам. Для Украины в любой игре стоит вопрос результата. Но у нас нет много времени, поэтому будем рассматривать эту встречу как подготовку к официальным матчам […]. Отбор на Евро-2024? Мы все верим, что сможем квалифицироваться. У нас очень тяжелая группа, мы уже начали выступление в ней. Опять же важно, что мы представляем Украину в Европе. Очень важно сконцентрироваться на каждом матче, пытаться в каждой игре брать очки, двигаться шаг за шагом", − сказал он.

Смотрите видео о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины по футболу:

Напомним, 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе имени Ататюрка случился скандал во время финала Лиги Чемпионов между английским Манчестер Сити и миланским Интером.

Охрана Олимпийского стадиона им. Ататюрка набросилась на мужчину, который пришел поболеть за любимую команду в решающей игре против Интера с украинским флагом.

В тот момент когда украинец захотел развернуть флаг Украины к нему подскочил охранник и принялся забирать флаг. Но позже ему флаг все же вернули.

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