Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за Украины

В тот момент когда украинец захотел развернуть флаг Украины к нему подскочил охранник и принялся забирать флаг.

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Лига чемпионов в Стамбуле / Коллаж Главред, фото Telegram-канал Бомбардир

10 июня в Стамбуле на олимпийском стадиона им. Ататюрка случился скандал во время финала Лиги Чемпионов между английским Манчестер Сити и миланским Интером.

Как сообщает Telegram-канал Бомбардир, у болельщика Манчестер Сити на стадионе пытались отобрать украинский флаг.

Охрана Олимпийского стадиона им. Ататюрка набросилась на мужчину, который пришел поболеть за любимую команду в решающей игре против Интера с украинским флагом.

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В тот момент когда украинец захотел развернуть флаг Украины к нему подскочил охранник и принялся забирать флаг.

Позже флаг Украины болельщику вернули.

В Турции на Лиге чемпионов требовали отдать флаг Украины / скриншот

Кто выиграл Лигу Чемпионов

Манчестер Сити в финале одержал минимальную победу над миланским Интером и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

По итогам этого сезона команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. Манчестер Сити стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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