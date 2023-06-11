Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за Украины

10 июня в Стамбуле на олимпийском стадиона им. Ататюрка случился скандал во время финала Лиги Чемпионов между английским Манчестер Сити и миланским Интером.
Как сообщает Telegram-канал Бомбардир, у болельщика Манчестер Сити на стадионе пытались отобрать украинский флаг.
Охрана Олимпийского стадиона им. Ататюрка набросилась на мужчину, который пришел поболеть за любимую команду в решающей игре против Интера с украинским флагом.
В тот момент когда украинец захотел развернуть флаг Украины к нему подскочил охранник и принялся забирать флаг.
Позже флаг Украины болельщику вернули.
Кто выиграл Лигу Чемпионов
Манчестер Сити в финале одержал минимальную победу над миланским Интером и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.
По итогам этого сезона команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. Манчестер Сити стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.
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