Усик ошарашил желанием пойти в политику и назвал главное условие

Александр Усик назвал условие, при котором не против пойти в политику / ICTV

Известный украинский боксер Александр Усик, который ранее указал на проблемы команды Зеленского, на этот раз назвал условие своего участия в политической жизни нашей страны.

Как сказал Усик в эфире "В гостях у Гордона", главное условие его прихода в политику - наличие рядом людей, которым он будет доверять. При этом супертяж уточнил, что ему не раз предлагали за деньги поддержать ту или иную политическую силу.

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"Мне предлагали огромные деньги, чтобы я поддержал какую-нибудь партию. Не скажу, что мне совсем не нравится политика. Мне не нравится вранье, которое в ней есть. Сегодня ты говоришь одно, завтра – второе, а послезавтра – третье. Где в этом есть какой-то ресурс правды или правильности? У мужчины не должны расходиться слова с действиями. В политике много лавирования. Чтобы пойти в политику, мне нужна хорошая и верная команда, и я должен разбираться в том, что буду делать. Просто так идти, нажимать кнопку, кого-то поддерживать – так не будет. Не могу делать то, что мне будут говорить", – сказал Усик.

Ранее Главред писал, что Усик сообщил, почему решил остаться в Украине. По словам спортсмена, он остался в Украине лишь потому, что везде кроме нашей страны чувствует себя чужаком.

Также напомним, известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая высказался о том, как нужно бороться с опасными вирусами.