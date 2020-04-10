"Мы везде чужаки": Усик признался, почему остался в Украине

Известный боксер заявил, что не покинул страну из-за штампа в паспорте.
Известный украинский боксер Александр Усик, который ранее признался, что продолжает общаться со своими друзьями из России, на этот раз сообщил, почему не уехал из страны.
По словам спортсмена, он остался в Украине лишь потому, что везде кроме нашей страны чувствует себя чужаком.
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"Мне здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там чужак. Везде, куда я еду, я чужак. Я езжу боксировать в Америку – я эмигрант. Да, они за меня болеют, они меня поддерживают и мне аплодируют. Но они мне хлопают как приезжему. Мы везде чужаки. У меня в паспорте написано: украинец. Где ты родился? В Украине. Переезд в другую страну? Блин, не хочу этого делать. Даже думать не хочу", - заявил Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.
Как ранее сообщал Главред, известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.
Также напомним, Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.