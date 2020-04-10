"Мы везде чужаки": Усик признался, почему остался в Украине

Усик признался, почему не уехал из Украины / Reuters

Известный украинский боксер Александр Усик, который ранее признался, что продолжает общаться со своими друзьями из России, на этот раз сообщил, почему не уехал из страны.

По словам спортсмена, он остался в Украине лишь потому, что везде кроме нашей страны чувствует себя чужаком.

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"Мне здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там чужак. Везде, куда я еду, я чужак. Я езжу боксировать в Америку – я эмигрант. Да, они за меня болеют, они меня поддерживают и мне аплодируют. Но они мне хлопают как приезжему. Мы везде чужаки. У меня в паспорте написано: украинец. Где ты родился? В Украине. Переезд в другую страну? Блин, не хочу этого делать. Даже думать не хочу", - заявил Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Как ранее сообщал Главред, известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.

Также напомним, Александр Усик поделился секретом о том, что не применяет свои профессиональные навыки в повседневной жизни. Так, боксер рассказал студентам КНУ имени Тараса Шевченко о том, что не может терпеть хулиганов, которые пристают к другим людям посреди улицы.