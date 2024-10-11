57-летняя Памела Андерсон появилась на красной дорожке без макияжа и восхитила своим видом

Памела Андерсон выглядит просто невероятно.

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Памела Андерсон восхитила своим видом на красной дорожке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pamelaanderson/

В Нью-Йорке состоялось вручение премии журнала Glamour "Женщина года", мероприятие посетили многие знаменитости, среди них была и популярная на весь мир актриса и модель Памела Андерсон.

В сети уже появилось много видео и фото модели с красной дорожки, она показалась в длинном платье-кейпе со шлейфом мятного оттенка от Модного дома Oscar de la Renta.

Свой образ Памела дополнила бежевыми туфлями и бриллиантовыми сережками. Что интересно, звезда появилась практически без макияжа, лишь слегка увлажнив губы блеском.

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Большинство поклонников актрисы восхитились ее свежим видом, а также Андерсон стала одной из почетных обладательниц премии "Женщина года".

Отметим, Памела Андерсон вдохновляет женщин во всем мире показываться без косметики и быть "натуральными".

Дуже подобається як Памела Андерсон все переосмислила і зараз виходить майже без макіяжу ? pic.twitter.com/zuHOxnOkSf — Пані компот з румбамбару (@A_komport) October 11, 2024

Кто такая Памела Андерсон? Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.

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