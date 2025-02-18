"Два старых шимпанзе": Наташа Королева и Тарзан опозорились на музыкальном шоу

Кратко:
- Наташу Королеву и Тарзана выгнали с музыкального шоу
- После этого их номер захейтили в Сети
51-летняя певица-предательница Наташа Королева с возрастом приобрела дурную привычку - одеваться и жеманничать как школьница. Она пытается выдавать это за личный стиль, но со стороны это выглядит комично.
А некоторых это и вовсе раздражает. На днях Королева вместе со своим карманным стриптизером-путинистом Тарзаном (Сергей Глушко) опозорилась на одном из музыкальных шоу страны-оккупанта.
Их пара со свистом вылетела из проекта, однако убежденная в собственной неотразимости Наташа в своем блоге в Instagram показала, каким был номер. Вероятно, певица рассчитывала на тонны умиления и комплименты, но в комментариях многие освистали ее и ее мужа-пропагандиста.
На сцену парочка вышла в экстравагантных нарядах: Тарзан в цилиндре, кожаном пиджаке и с накрашенными глазами, певица-предательница - в нелепой фиолетовой шубе, серебристом топе поверх прозрачной водолазки, в мини-шортах и с кривыми "рожками" на голове.
"Это что за Фантомас?", "Ужасно. Простите, но просто ужасно. А может Сергею на пенсию уже пора?", "Зачем она тащит на сцену всех: маму, мужа, сына, для чего? Кошмар", "Поет всегда как будто у нее запор", "Два старых шимпанзе", "Противно смотреть на обоих", - пишут очевидцы последних творческих потугов Королевой и Тарзана.
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Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.
Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.
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Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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