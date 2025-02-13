"Ты сейчас далеко": предательница Королева публично обратилась к своей маме

Наташа Королева решила дистанционно поздравить маму.

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Людмила Порывай отпраздновала день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Порывай

Кратко:

Наташа Королева поздравила маму с праздником

Предательница не поехала к ней в США

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, не отправилась в США к матери Людмиле Порывай, как делала раньше.

Как стало известно из соцсетей предательницы, 79-летие Порывай отпраздновала без родных.

видео дня

Певица пока не объяснила, почему не увиделась с мамой в такой день, но опубликовала видео поздравления.

"Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка", — сказала запроданка.

Также Королева объявила, что в честь дня рождения мамы выпустила новую песню, которая написана специально для нее.

Смотрите видео, как Наташа Королева поздравила свою маму:

Поздравление предательницы Королевой маме / фото: скрин t.me/sarafannoe_radio7

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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