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Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько минут до его начала

Алена Кюпели
1 марта 2025, 10:21
34
Джастин Тимберлейк отменил концерт за 10 минут до его начала.
Джастина Тимберлейка арестовали в Нью-Йорке
Джастина Тимберлейка атаковал грипп / Коллаж Главред, фото Instagram/ justintimberlake

Кратко:

  • Почему Тимберлейк отменил концерт
  • Какая болезнь одолела артиста

Американский певец Джастин Тимберлейк, который был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии в понедельник вечером в Нью-Йорке, отметил концерт в Огайо за несколько минут до его начала.

Как пишет The İndependent, концерт в Колумбии изначально был запланирован на ноябрь, но был перенесен вместе с пятью другими концертами на февраль, поскольку певец страдал от бронхита и ларингита. Его перенесли на последний этап мирового тура Тимберлейка Forget Tomorrow.

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Исполнитель "SexyBack" сказал, что отправился на саундчек с гриппом, и "он взяло верх".

"Ребята. Мое сердце разбито", — написал он в Instagram.

"Я вынужден отменить сегодняшнее шоу. Я отправился на саундчек, борясь с гриппом, и теперь он взял верх надо мной. Мне больно вас разочаровывать, а моя команда так усердно работала, чтобы это шоу состоялось. Хочу вас заверить, вы получите возврат денег за билеты. Я люблю вас всех".

Ранее Главред писал о том, что американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Певец должен предстать перед судом для предъявления обвинения, сообщил представитель суда Саг-Харбора. Подробности ареста Тимберлейка стали известны не сразу.

Напомним, ранее принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.

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Кто такой Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.

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