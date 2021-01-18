Джастин Тимберлейк стал отцом второй раз - официально

Джастин Тимберлейк / Reuters

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у них с Джессикой Бил родился второй ребенок. Мальчика назвали Финеас.

О событии рассказала в своем Twitter Эллен ДеДженерес, которая перед Новым годом переболела коронавирусом. Теперь она возобновила свое шоу, и "в гостях" у нее побывал Тимберлейк, который и рассказал всю правду.

"Джастин Тимберлейк сказал мне имя своего новорожденного! Не пропустите полное интервью в моем шоу завтра", - рассказала она.

ДеДженерес добавила анонс выпуска пообещав, что в нем будет больше подробностей.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Музыкант отметил, что новорожденный никому не дает спать, но все в восторге и счастливы.

Слухи о беременности и родах Джессики Бил ходили еще летом 2020 года, но 38-летняя Бил тщательно скрывала свою беременность. В итоге, признание стало сюрпризом для фанатов. Дату родов Тимберлейк не уточнил.

Напомним, Джессика Бил и Джастин Тимберлейк поженились в 2012 году после пяти лет знакомства. Их первенец, сын Сайлас, родился в апреле 2015 года. До Бил Тимберлейк встречался с певицей Бритни Спирс, а потом с актрисой Камерон Диас, которая старше его почти на восемь лет.